Bayrampaşa'da metruk binada başlayıp bitişikteki apartmana sıçrayan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'da metruk binada başlayıp bitişiğindeki apartmanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa'da metruk binada başlayıp bitişiğindeki apartmanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırım Mahallesi Uludağ Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Dumandan hafif etkilendiği belirlenen 1 kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangında metruk bina ile apartmanın çatısında hasar oluştu.