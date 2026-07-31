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Bayrampaşa'da kavgayı ayırmaya çalışan esnaf kurşunun isabet etmesi sonucu öldü

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İstanbul Bayrampaşa'da bir kişinin, iki grup arasında çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışırken ateş alan silahtan çıkan kurşunla yaralanarak ölmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişinin, iki grup arasında çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışırken ateş alan silahtan çıkan kurşunla yaralanarak ölmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde R.Ö. ile Ç.C. arasında "Ne bakıyorsun?" konusunda tartışma çıktı.

Tartışmadan kısa bir süre sonra kocası E.E.C'yi alıp olay yerine gelen Ç.C. ile R.Ö. ve babası C.Ö. arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında R.Ö. ve C.Ö'nün, E.E.C'nin belinden almaya çalıştıkları silah ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşun tarafları ayırmaya çalışan esnaf Mehmet P'ye (56) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan R.Ö, C.Ö. ve E.E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İncelemelerde R.Ö'nün 9, C.Ö'nün 3, E.E.C'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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