Bayrampaşa'da Hortum Kontrolsüz Kalınca Çevredekiler Islandı

Bayrampaşa'da bir kişi, yüksek basınçlı suyla kaldırımı yıkarken hortumun kontrolünü kaybetti ve kafede oturan müşterileri ıslattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bayrampaşa'da sokağı yıkayan bir kişinin, kontrolünü kaybettiği hortumdan akan yüksek basınçlı suyla çevredekileri ıslatması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yıldırım Mahallesi Öztekin Sokağı'nda tanka bağlı hortumdan akan suyla kaldırımı yıkayan bir kişi, suyun tazyikli gelmesi üzerine hortumun kontrolünü kaybetti.

Hortumu tutmakta zorlanan kişi, tazyikli suyla kafede oturan müşterileri ıslattı.

Bu kişinin hortumdan akan tazyikli suyla çevredekileri ıslatması iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
