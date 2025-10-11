Bayrampaşa'da Hortum Kontrolsüz Kalınca Çevredekiler Islandı
Bayrampaşa'da bir kişi, yüksek basınçlı suyla kaldırımı yıkarken hortumun kontrolünü kaybetti ve kafede oturan müşterileri ıslattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yıldırım Mahallesi Öztekin Sokağı'nda tanka bağlı hortumdan akan suyla kaldırımı yıkayan bir kişi, suyun tazyikli gelmesi üzerine hortumun kontrolünü kaybetti.
Hortumu tutmakta zorlanan kişi, tazyikli suyla kafede oturan müşterileri ıslattı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel