Bayrampaşa'da 16 yaşındaki çocuğun darbedilmesini cep telefonuyla kaydeden şüpheli yakalandı

Bayrampaşa'da 16 yaşındaki M.M. sopalı saldırıya uğradı. Olay sırasında video kaydı alan çocuk şüpheli S.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.M.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

Bayrampaşa'da, 16 yaşındaki çocuğun darbedildiği sırada cep telefonuyla kayıt alan çocuk şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Yıldırım Mahallesi'ndeki bir parkta, 16 yaşındaki M.M.'nin 2 kişinin sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralandığı olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Ekipler, M.M.'nin sopayla darbedildiği sırada cep telefonuyla video kaydı alan çocuğun S.Y. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan çocuk şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur M.M.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 12 Nisan'da bir parkta 2 kişi tarafından sopalarla darbedilen M.M. ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Çocuğu darbettikleri belirlenen E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
