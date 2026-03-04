Bayrampaşa'da bir iş yerinin tahliyesinde polise mukavemet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı

Bayrampaşa'da bir iş yerinin mahkeme kararıyla tahliye edilmesi sırasında polise mukavemet göstererek yaralanmalarına neden olan iş yeri sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi Yalçın Sokak'taki bir iş yerinde, mahkeme tarafından verilen tahliye kararının uygulanması için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Tahliye işlemi sırasında iş yeri sahipleri R.Ç. (27) ve K.Ç. (52), icra memuru M.A'ya saldırdı.

Olaya müdahale eden polis ekiplerine şüphelilerin mukavemette bulunması sonucu 1 polis memurunun burnu kırıldı, biri ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.