Bayrampaşa'da Başkan Vekili Seçimi Tartışmalı Geçti

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin, "İbrahim Akın kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. Bağımsız Türk yargısı da bunu net bir şekilde değerlendirip kararını açıklayacaktır." dedi.

Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, kura ile CHP adayı İbrahim Kahraman'ın başkan vekili seçilmesinin ardından belediye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Adayları İbrahim Akın'a oy veren meclis üyelerine teşekkür eden Özdemir, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin iradelerinin sandığa net bir şekilde yansıdığını belirtti.

Özdemir, "Bugün seçimi Bayrampaşa Meclis üyemiz İbrahim Akın kazanmıştır. Biz bu sonuçtan eminiz ve bu sonucun net bir şekilde de tecelli ettiğini ifade etmek istiyoruz. Fakat Meclis üyelerimizin oylarını maalesef gasbeden bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Birinci turda üyelerin iradesinin sandığa yansıdığını ifade eden Özdemir, diğer turlarda ise kendilerine verilen oyların iptal edildiğini aktardı.

Özdemir, ikinci turda hem vatandaşların zihnini bulandırmak hem de seçimi manipüle etmek için harekete geçildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kendi mühürledikleri oy pusulasının mührünün yeri farklı diye bir oyumuzu kabul etmek istemediler. Üçüncü turda ise İbrahim Akın ismindeki 'r' harfinin eksik olması nedeniyle oyu bir gasp iradesiyle geçersiz kıldılar. İtirazı ettik. Yine dördüncü turda İbrahim Akın ifadesinin net bir şekilde yazıldığı ve sadece bir çiziğin olduğu oy pusulasını kabul etmeyen, aynı zamanda başkanvekili olan CHP'nin adayı, -yani seçildiği seçimde irade ortaya koyan şahıs- 'İbrahim Akın' yazıp üzerine 'Kahraman' yazmaya çalışarak, yazının net olarak belli olmadığı ve aslında geçersiz sayılması gereken bir oyu da itirazımıza rağmen kabul ederek süreci kuraya götürmüşlerdir."

Özdemir, "Milli şef dönemini hepimiz, yakın tarihi bilen hepiniz çok iyi bilirsiniz. Aynı anlayışın bugün maalesef tecelli ettiğini üzülerek görüyoruz. Aynı anlayışın maalesef meclisimizin iradesini gasbettiğini üzülerek görüyoruz." dedi.

Partinin hukukçularıyla gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve İstanbul İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik dava açacaklarını belirten Özdemir, "İbrahim Akın kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. Bağımsız Türk yargısı da bunu net bir şekilde değerlendirip kararını açıklayacaktır." ifadesini kullandı.

Mahkeme kararıyla CHP il başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de belediye binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun ve meclis üyelerinin tehdit edildiğini öne sürdü.

Çelik ayrıca, alınan güvenlik önlemlerine ve başkan vekili seçiminin pazar günü yapılmasına tepki gösterdi.