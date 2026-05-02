Bayrampaşa'da 5 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'ndeki 5 katlı iş yerinin üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik malzemelerin olduğu kısımda başlayan yangın, binanın üst katlarına da sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çatı katı aşağı çöktü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, bir saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
