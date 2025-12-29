Haberler

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesine dair yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nden Bekir Önder ve iş insanı İbrahim Amedi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen CHP Bayrampaşa İlçe Yönetiminde görevli Bekir Önder ile iş insanı İbrahim Amedi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık, şüpheli Bekir Önder'i "rüşvet almak" ve İbrahim Amedi'yi ise "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Albayrak ile Köse hakkında da "rüşvet almak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talep edildi.

Hakimlikçe şüpheliler Bekir Önder ve İbrahim Amedi'nin tutuklanmasına karar verilirken, Hakan Köse ve Remzi Albayrak hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ne Olmuştu?

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası