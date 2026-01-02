Haberler

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında, şüpheliler Süleyman Köşkeroğlu ve Cengiz Fison tutuklandı. Şüphelilerin rüşvet verme suçuna karıştığı iddia ediliyor.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler Süleyman Köşkeroğlu ile Cengiz Fison tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmada bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Cengiz Fison ile iş insanı Süleyman Köşkeroğlu polis ekiplerince mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Fison'un, şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasında gerçekleşen "rüşvet" suçuna aracılık ettiği belirtildi.

Yazıda, şüpheliler Fison ile Köşkeroğlu'nun "rüşvet vermek" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan savcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Kaan Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep etti.

Hakimlik talep doğrultusunda Köşkeroğlu ile Fison'un tutuklanmasına, Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor