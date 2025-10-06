Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde Yeni Başkanvekili ve Üyeler Seçildi

Bayrampaşa Belediye Meclisi Toplantısında, boş bulunan Meclis 2. Başkanvekilliği ve üyelikler için seçim yapıldı.

Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman'ın başkanlığında yapılan toplantıda, boş bulunan Meclis 2. Başkanvekilliği, yedek divan katiplikleri, encümen üyeliği, Marmara Belediyeler Birliği üyelikleri, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yedek üyeliği ve ihtisas komisyonları üyelikleri için adaylar belirlendi.

Cumhur İttifakı, Meclis 2. Başkanvekilliği için AK Partili Mehmet Ali Altınkılıç'ı, yedek divan katipliği üyelikleri için AK Partili Zülal Efe ve bağımsız meclis üyesi Murat Salman'ı aday gösterdi.

CHP ise Meclis 2. Başkanvekilliği için Arzu Doyran, yedek divan katipliğine Öznur Aksoy ve Canan Ergüner'i aday gösterdi.

Gizli oyla yapılan seçimde AK Partili Altınkılıç 19 oyla Meclis 2. Başkanvekili olarak seçildi. Divan katipliği yedek üyeliğine ise 19'ar oyla AK Partili Efe ve bağımsız meclis üyesi Salman seçildi.

Boş bulunan encümen üyeliği için Cumhur İttifakı, AK Parti Meclis Üyesi Faruk Layık'ı, CHP ise Çetin Koç'u aday gösterdi. Yapılan gizli oylama sonucu Layık, 19 oyla encümen üyeliğine seçildi.

Marmara Belediyeler Birliğine bir asil ve bir yedek üye seçimi için yapılan gizli oylamada, asil üye olarak AK Partili Turgay Çetin, yedek üye MHP'li Adem Uğur seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği yedek üyeliğine ise Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği bağımsız meclis üyesi İbrahim Soytürk seçildi.

Belediye Başkanvekili Kahraman, boş bulunan ihtisas komisyonu üyeliklerine, kanun gereği komisyon seçimlerinin yenileneceği nisan ayına kadar aynı partiden üyelerin seçilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan müzakerelerin ardından boş komisyon üyeliklerine CHP'li üyeler oy çokluğu ile seçildi.