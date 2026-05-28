İstanbul'da bayramın ikinci gününde tarihi ve turistik yerlerde yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Eminönü, Sultanahmet ve Sarayburnu gibi tarihi ve turistik noktalarda yoğunluk oluşturdu. Boğaz turu için uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar yürüyüş yapıp tarihi mekanları ziyaret etti.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar, ağırlıklı olarak tarihi ve turistik yerlerde vakit geçirdi.

Bayram tatilinde havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, mega kentin gözde noktalarından Eminönü, Sultanahmet ve Sarayburnu'nda yoğunluk oluşturdu.

Boğaz turuna katılmak isteyenler dolayısıyla Eminönü'ndeki vapur ve tur teknelerinin bulunduğu iskelelerde uzun kuyruklar oldu.

Vatandaşlar, sahil kesiminde yürüyüş yaptı, tarihi mekanları ziyaret etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar ise Sarayburnu sahilinde deniz manzarası eşliğinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Sultanahmet Camisi ve çevresinde de yerli ve yabancı turistler gezdi, fotoğraf çektirdi. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşların gölgelik alanlarda dinlendikleri görüldü.

"Eminönü şu an çok kalabalık ve çok sıcak"

Bayram tatili için İzmir'den geldiğini belirten Faruk Değer, kalabalık nedeniyle İstanbul'u "yaşanılmaz bir yer" olarak değerlendirdi. Değer, boğaz turu yapmak için Eminönü'ne geldiklerini belirterek, "Tarihi yerleri dolaşıyoruz. İzmir halkı bu kalabalığa alışık değil. Bana göre çok kalabalık. Kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum." dedi.

Sıcak havayı görünce gezmeye çıktıklarını dile getiren Furkan Üstün, "Eminönü şu an çok kalabalık ve çok sıcak. Gezmeye gelmiştik ama çok da umduğumuz gibi olmadı çünkü kalabalık var. Hava da sıcak olunca zorluyor bizi. Gülhane Parkı ve Sarayburnu sahil yolundan buraya kadar geldik." diye konuştu.

Rıdvan Saygılı, sıcak hava nedeniyle çok fazla gezemediklerini, Gülhane Parkı'nda dolaştıklarını belirtti.

Eşi ve çocuğuyla vakit geçirdiklerini söyleyen Saygılı, "Kurban Bayramı nedeniyle fazla kalabalık beklemiyorduk ama çok kalabalık var. Kızımı çıkarmıştık dışarı gezmek için ama fazla gezemedik. İlçelerde kalabalık yok ama tarihi yerlerde çok kalabalık var." dedi.

Yakup Yazıcı da tarihi yerleri gezmek için Pendik'ten Fatih'e geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
