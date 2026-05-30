Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bayram trafiği

BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Çayırköy mevkisi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan bayram trafiği akşam saatlerinde de devam ediyor. Trafik yoğunluğu Körfez ilçesi Sevindikli ve Dilovası ilçesi Denizli mevkilerinde artıyor. Otoyol jandarması, radar ile hız kontrol uygulaması gerçekleştirirken, meydana gelen yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarına da müdahale ediyor. Otoyoldaki yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı