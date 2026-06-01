Bayram tatilindeki trafik kazalarında 70 kişi öldü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlü kazalarda geçmiş yıllara göre yüzde 45,1 düşüş yaşandığını açıkladı.

Bakan Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık. Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük. Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabb'imden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır" dedi.

'ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 45,1 ORANINDA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ'

Bakan Çiftçi, alınan tedbirler ve vatandaşların trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları arasında en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu belirtti. Çiftçi, "9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2016'da 117, 2018'de 148, 2021'de 87, 2023'te 110, 2024'te 71, 2026'da 70. Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
