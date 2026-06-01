İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, alınan tüm tedbirlere rağmen bayram tatilinde trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşandığını belirtti.

Bayram tatili boyunca trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır. Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur."

Bakan Çiftçi, 2016 yılında 117, 2018 yılında 148, 2021 yılında 87, 2023 yılında 110, 2024 yılında 71, 2026 yılında ise 70 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, "Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir." bilgisini paylaştı.