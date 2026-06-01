Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan, alınan tedbirler sayesinde bu yılın 9 günlük bayram tatilleri arasında en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, alınan tüm tedbirlere rağmen bayram tatilinde trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşandığını belirtti.

Bayram tatili boyunca trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır. Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur."

Bakan Çiftçi, 2016 yılında 117, 2018 yılında 148, 2021 yılında 87, 2023 yılında 110, 2024 yılında 71, 2026 yılında ise 70 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, "Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Dün geceye damga vuran görüntü! 3'ü bir arada

Dün geceye damga vuran görüntü!
Mersin'de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu

Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü

Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı! Hem de oğlunun gözleri önünde
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?

Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü