Bayram Tatilinde Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yusuf Taşpınar Vefat Etti

BAYRAM tatili için geldiği Kırşehir 'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kayseri'nin Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Taşpınar (52), Kırşehir 'in Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yusuf Taşpınar, bayram tatili için eşinin memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesine geldi. Burada kalp krizi geçiren Taşpınar, hayatını kaybetti. Polis memuru Yusuf Taşpınar için Mucur merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Yusuf Taşpınar'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taşpınar'ın cenazesi, Mucur Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.

'NE OLUR BABAMI ÇIKARIN'

Yusuf Taşpınar'ın çocukları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Babam seni çok seviyorum. Seni üzdüysem, kırdıysam özür dilerim. Ne olur babamı çıkarın. Babamın kesin nabzı atıyor. Ben hissediyorum. Kurban olurum sana babam. Hakkını bizlere helal et, doyamadım sana babam" dedi. Bayram izni için Mucur'a gelen Taşpınar'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.