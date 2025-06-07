Bayram Tatilinde Doğal Kaynak Suyunda Serinleme Keyfi
Hatay'da bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar, aşırı sıcak havadan kaçmak için doğal kaynak suyunda yüzerek serinledi. Sıcaklık 40 derecelere kadar ulaştı ve İskenderun'daki Sarıseki Mahallesi, serinlemek isteyenler için popüler bir nokta haline geldi.
Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, doğal kaynak suyunda yüzerek serinledi
HATAY - Hatay'da gün içerisinde etkili olan aşırı sıcaktan kaçan ve bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, doğal kaynak suyunda yüzerek serinledi.
Sıcak havaların etkili olduğu Hatay'da termometreler gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyunda serinlediler. Uzun yıllardan beri akmaya devam eden kaynak suyu, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası konumunda.
"Bilmeyenler varsa gelmelerini tavsiye ederim. Hava gerçekten çok sıcak"
Sıcaktan kaçarak doğal kaynak suyunda serinleyen 21 yaşındaki Kaan Özen, "İstanbul'dan geliyorum. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmeye gittik. Oradan da malum, hava çok sıcak olduğu için Hatay'a, buraya yüzmeye geldik. Burası Sarıseki ılıca gerçekten çok güzel. Bilmeyenler varsa gelmelerini tavsiye ederim. Hava gerçekten çok sıcak" ifadelerini kullandı.