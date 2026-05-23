İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde, özellikle Turgutlu ilçesinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için çalışıyor.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İzmir yönünden Ankara istikametine doğru akıcı yoğunluk oluştu.
Özellikle Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara kara yolunda araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.
Polis ve jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen