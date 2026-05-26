Tekirdağ'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik denetimi yaptı. Ekipler, emniyet kemeri, hız, cep telefonu ve alkol kontrollerinin yanı sıra sürücü ve yolculara kolonya ile çikolata ikram etti. Bayram tatili boyunca denetimlerin süreceği bildirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Tekirdağ kara yolundaki TOKİ uygulama noktasında sürücüleri denetledi.

Denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı ve alkollü araç kullanımına yönelik kontroller yapıldı.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yolculara da güvenli yolculuk için bilgilendirmelerde bulundu.

Uygulama noktasında sürücü ve yolculara kolonya ile çikolata ikram edildi.

Bayram tatili süresince trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

İstanbul-Tekirdağ kara yolu üzerinde bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
