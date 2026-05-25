Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Zevaid tekbirleri ve dualar

Kurban Bayramı yaklaşırken bayram namazının kılınışı merak ediliyor. Hanefi mezhebine göre iki rekât vacip olan namazda zevaid tekbirleri, hutbe ve niyet detayları haberimizde.

Kurban Bayramı yaklaşırken bayram namazının kılınışı araştırılıyor. Bayram namazı iki rekât olup Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ezan ve kamet okunmaz, namazdan sonra hutbe verilir. Zevaid tekbirleri, birinci rekâtta 3, ikinci rekâtta 3 olmak üzere toplam 6 ilave tekbirdir. Namaza niyet edilir, Sübhâneke okunur, ardından zevaid tekbirleri alınır. İmam Fâtiha ve sure okur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâtta yine Fâtiha ve sure okunur, üç tekbir daha alınır, dördüncü tekbirle rükûa gidilir. Oturuşta Ettehiyyâtü, Salli, Bârik ve Rabbenâ duaları okunur, selam verilir. Hutbeye tekbirlerle başlanır. Bayram namazından önce nafile kılmak mekruhtur, kaçırılırsa kaza edilmez. Şafii mezhebinde ilk rekâtta 7, ikinci rekâtta 5 tekbir alınır.

