Sanatçı Bayram Gümüş'ün "Beşinci Mevsim" sergisi, 30 Nisan'da İstanbul'da açılacak

Sanatçı Bayram Gümüş'ün eserlerinden oluşan 'Beşinci Mevsim' sergisi, 30 Nisan'da Ortaköy Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşacak. Sergi, doğa ve gündelik hayat sahnelerini konu alıyor ve 14 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Bayram Gümüş'ün eserlerinden oluşan "Beşinci Mevsim" sergisi, Ortaköy Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Kerem Bozkurt'un üstlendiği ve Byartofficial tarafından düzenlenen sergi, 30 Nisan'da açılacak.

Gümüş'ün doğa, köy yolları, şehirler, evler ve sokaklardan oluşan gündelik hayat sahnelerini ele aldığı resimleri, sergi kapsamında 14 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Sergi kapsamında ayrıca 9 Mayıs'ta Pelin Batu'nun katılımıyla sanat, kültür ve bellek üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
