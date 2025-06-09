Bayram Dönüşü Otoyolda Yoğunluk Oluşturdu

Bayram Dönüşü Otoyolda Yoğunluk Oluşturdu
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Bayram Dönüşü Otoyolda Yoğunluk Oluşturdu
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Kurban Bayramı tatilinin bitmesini beklemeyen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bir yoğunluk oluşturdu. Tatilin sona ermesine bir gün kala erken yola çıkanlar dönüşe geçti.

Bayramın bitmesini beklemeyenler otoyolda akıcı yoğunluk oluşturdu

SAKARYA - Kurban Bayramı tatilinin bitmesini beklemeden dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin bitmesine 1 gün kala erkenden yola çıkarak dönüşe geçen bazı tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel
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