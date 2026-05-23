Giresun'da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada; 3'ü çocuk 5 ölü, 7 yaralı

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketlerine giden Yıldız ailesi, Giresun'daki zincirleme kazada hayatını kaybetti. Anne, baba ve 3 çocuktan geriye aile fotoğrafları kaldı. Büyük kızları Rana Meltem Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

AİLEDEN GERİYE ANI LARI KALDI

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketlerine giderken Giresun'da meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden sürücü Ali Yıldız (45), eşi Melek Yıldız (40) ile çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız'dan (15), geriye birlikte çektirdikleri aile fotoğrafları kaldı. Kazada ağır yaralanan Yıldız çiftinin büyük kızları Rana Meltem Yıldız'ın (20) tedavisi sürerken, yaşamını yitiren 5 aile ferdinin de Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde pazartesi günü düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

