Bayraktaroğlu, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Al Zaabi ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Mohammed Nasser Al Zaabi ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından paylaşıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Mohammed Nasser Al Zaabi ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, Türkiye-Umman Ortak Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Al Zaabi ile bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA