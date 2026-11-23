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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Mohammed Nasser Al Zaabi ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, Türkiye-Umman Ortak Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Al Zaabi ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA