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Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya yaklaşık 2 yıl içinde 355 iniş-kalkış ve 9 atış yaptı

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Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya yaklaşık 2 yıl içinde 355 iniş-kalkış ve 9 atış yaptı
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MSB, TCG Anadolu'da konuşlu Bayraktar TB3'ün yaklaşık 2 yıllık sürede gemiye 355 iniş ve kalkış yaptığını ve toplam 9 atış gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, TB3'ün TCG Anadolu'ya ilk kez 19 Kasım 2024'te iniş ve kalkış yaptığını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının yaklaşık 2 yıllık sürede gemiye 355 iniş ve kalkış yaptığını ve toplam 9 atış gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB'nin sanal medya hesabında, 'Karada destan, denizde kudret, gökyüzünde istiklal' başlığıyla Bayraktar TB3'ün görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB-3, TCG Anadolu'ya ilk kez 19 Kasım 2024 tarihinde iniş ve kalkış yaptı. Aradan geçen yaklaşık 2 yıllık sürede gemiye 355 iniş ve kalkış yapan TB-3, toplam 9 atış gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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