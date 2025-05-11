Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya Başarılı İniş Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3'ün Keşan'dan Dalaman açıklarındaki TCG Anadolu gemisine iniş anlarını paylaştı. Video, Ayten Alpman'ın 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gösterildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3'ün Keşan'dan havalanarak Dalaman açıklarındaki TCG Anadolu gemisine iniş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, "Denizlerdeki gücümüze güç katan Bayraktar TB3, Keşan'dan havalanarak Dalaman açıklarındaki TCG Anadolu'ya başarılı bir intikal gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.
Bayraktar TB3'ün Keşan'dan kalkışı ve TCG Anadolu'ya indiği görüntülerin yer aldığı video, Ayten Alpman'ın seslendirdiği "Memleketim" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel