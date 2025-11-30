Haberler

Bayraktar Kızılelma, Havadaki İlk Testinde Tarih Yazdı

Güncelleme:
Baykar, Bayraktar Kızılelma'nın Gökdoğan füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinin sonuçlarını paylaştı. İlk kez bir insansız savaş uçağı, radar güdümüyle havadan havaya füze atışı yaparak hava hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihi bir anı olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Baykar'ın sosyal medya hesabından, Bayraktar Kızılelma'nın, Gökdoğan füzesi ile yaptığı atış testinin görüntüleri paylaşıldı. Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı, havadan havaya füzesini, radar güdümüyle ateşleyerek bir hava hedefini tam isabetle vurdu.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 adet F-16 savaş uçağı ile kol uçuşu gerçekleştiren Kızılelma, hava-hava füzesini radar güdümüyle ateşleyerek hava hedefini vurmayı başardı.

Baykar'ın sosyal medya platformundan yayımlanan videoda, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar şu sözleri söyledi:

"Yeni nesil havacılık muharebesinin kapıları da aralanmış oldu"

"Bugün havacılık tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtık! Dünyada ilk defa bir insansız savaş uçağı, havadan havaya füzesini, radar güdümüyle ateşleyerek bir hava hedefini tam isabetle vurdu. Tamamen milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar Kızılelma'mız; ASELSAN'ın Murad radarı, TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği görüş ötesi aktif radarlı Gökdoğan füzesiyle bu tarihi görevi başarıyla tamamladık.

Rabbimize şükürler olsun, dünyada bunu başaran ilk ülke Türkiye oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri dünya tarihine geçti. Yeni nesil havacılık muharebesinin kapıları da aralanmış oldu. Emeği geçen herkese; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Savunma Sanayii Başkanlığı'na, ASELSAN'a, TÜBİTAK SAGE'ye ve Baykar'daki yol arkadaşlarıma, bu milletin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Vatanımıza, milletimize tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı olsun."

"Bir dönemin kapılarını açtığına inanıyorum"

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise "Tarihi bir gün yaşadığımızı, ileride geriye dönüp baktığımızda bunun ne manaya geldiğini herkes tarafından daha iyi anlaşılacağı bir dönemin kapılarını açtığına inanıyorum" dedi.

