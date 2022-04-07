Bayraklı'nın yeşil oranı artıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Parklarımızı, yürüyüş yollarımızı, oyun gruplarını, kent ekipmanlarını, spor aletlerini yeniliyor, imkan olan her alanı yeşillendiriyoruz. Yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

ÜÇ YILDA 51 BİN 400 METREKARE YEŞİL ALAN

İlçe genelindeki park, yeşil alan ve sosyal donatı alanı oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 3 yıl içinde ilçeye 51 bin 400 metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. İlçe genelinde binlerce fidan ve mevsimlik çiçek dikildi. Atıl haldeki boş alanlar ağaçlandırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"HEDEFİMİZ DAHA YEŞİL BAYRAKLI"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizi daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek, yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakmak istiyoruz. Modern kent mobilyaları, yaya ve bisiklet yolları ile tüm parklarımızda halkımızın rahat nefes almasını, çocuklarımızın huzurla oynamasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda, ağaçlandırma alanlarımızı da her geçen gün artırıyoruz. Hedefimiz daha yeşil bir Bayraklı" dedi.

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