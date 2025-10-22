Bayraklı'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çiçek Mahallesi Sevgi Yolu'nda F.M. ile O.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.M, yanındaki bıçakla O.D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.D, sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli F.M'yi yakalamak için çalışma başlattı.