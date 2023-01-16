Baykar'a yönelik sözleriyle tepki çeken Ali Babacan, geri adım atmıyor: Dokunulmaz hale getirdiler ama dokunacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA üreten Baykar'a yönelik "Devletin bütün imkanları bu şirkete aktarılıyor" sözleri büyük tepki çekti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Babacan'ı özür dilemeye davet ederken bugün bir canlı yayına katılan DEVA lideri, geri adım atmadı. Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türk SİHA'larının mucidi olan Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baykar'a yönelik sözleri tartışmaya neden oldu. Babacan, Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" diye yanıt verdi.

TEPKİLER DİNMEDEN BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

Babacan'ın bu sözleri Baykar başta olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişten DEVA liderinden bir açıklama daha geldi. Sabah saatlerinde bir televizyon programına katılan Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAYKAR, BABACAN'I ÖZÜR DİLEMEYE DAVET ETMİŞTİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi liderini özür dilemeye davet edip şunları söylemişti: "Sn. Babacan, Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız."