BAYKAL'IN ANTALYA'DAKİ EVİ SESSİZ Güncel Haberler CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın uzun yıllar Antalya'nın Konyaaltı Caddesi'ndeki evinde sessizlik hakim. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın uzun yıllar Antalya'nın Konyaaltı Caddesi'ndeki evinde sessizlik hakim. Ankara'daki evinde 84 yaşında vefat eden Deniz Baykal, oturduğu Muratpaşa İlçesi'ne bağlı Konyaaltı Caddesi üzerindeki Bileydi Apartmanı 7'nci kattaki 14 numaralı dairesine, hastalığı nedeniyle son yıllarda artık gelemiyordu.Kapı zilinde de 'Deniz Baykal' ismi bulunan apartmanda 37 yıldır görevli olan ve ikamet eden Fidan Kuzlu, 'Bizim canımız ciğerimiz. Kızı Aslı hanımla geçen konuştuk, gelemiyorlardı buraya. Allah rahmet eylesin, hepimizin gideceği yer orası" diye üzüntüsünü belirtti. Salı günü TBMM'de yapılacak törenin ardından çarşamba günü Antalya'da defnedilecek. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı Caddesi Deniz Baykal Antalya Güncel Haberler

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