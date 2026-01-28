Rusya'daki Baykal Gölü'nün Donmuş Yüzeyinde Araç Devrildi: Çinli Turist Hayatını Kaybetti

VLADİVOSTOK, 28 Ocak (Xinhua) -- Rusya'da yer alan Baykal Gölü'nün donmuş yüzeyinde devrilen araç görülüyor, 28 Ocak 2026.

Rusya'daki Baykal Gölü'nün donmuş yüzeyinde çarşamba günü turistleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu bir Çinli turist hayatını kaybederken, dört Çinli turist hafif yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)