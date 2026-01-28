Haberler

Rusya'daki Baykal Gölü'nün Donmuş Yüzeyinde Araç Devrildi: Çinli Turist Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Baykal Gölü'nün donmuş yüzeyinde bir turist aracı devrildi. Olayda bir Çinli turist hayatını kaybederken, dört turist hafif yaralandı.

VLADİVOSTOK, 28 Ocak (Xinhua) -- Rusya'da yer alan Baykal Gölü'nün donmuş yüzeyinde devrilen araç görülüyor, 28 Ocak 2026.

Rusya'daki Baykal Gölü'nün donmuş yüzeyinde çarşamba günü turistleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu bir Çinli turist hayatını kaybederken, dört Çinli turist hafif yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor