Bayındır Köyü'nde Yangın: Ahıra Sıçradı

Çerkeş ilçesine bağlı Bayındır köyünde arazide çıkan yangın, Turgut Aydar'a ait ahıra sıçrayarak hasara yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve ahırda hasar meydana geldi, ancak yangın sırasında ahırda hayvan bulunmuyordu.

Çerkeş ilçesine bağlı Bayındır köyünde arazide çıkan yangının ahıra sıçraması sonucu hasar meydana geldi.

Bayındır köyünde arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Turgut Aydar'a ait ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, ahırda hasar oluştu.

Yangın sırasında ahırda hayvanların bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
