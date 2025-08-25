Bayındır'da Boğulan Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Bayındır'da Boğulan Çocuğun Cenazesi Defnedildi
Güncelleme:
15 yaşındaki Şükrü Yencilek, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. Cenazesi, yakınları tarafından alınıp, cami cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan çocuğun cenazesi defnedildi.

Şükrü Yencilek'in (15) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Bayındır Hacı İbrahim Mahallesi Camisi'ne getirilen Yencilek'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arpalık Mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Arkadaşlarıyla dün serinlemek için Bayındır'daki Ergenli Barajı'na giren Şükrü Yencilek, bir süre sonra suda kaybolmuştu.

Arama ve kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Yencilek'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
