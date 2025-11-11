Bayındır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Bayındır ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Makbule-Mehmet Gedikoğlu İlkokulu bahçesinde düzenlenen programa katılan Kaymakam Murat Mete, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Ülke genelinde fidan dikimi yapıldığını hatırlatan Mete, "Bu sene 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' sloganıyla 81 ilimizde fidanlar toprakla buluşuyor. Güzel vatanımızın her karış toprağının, genç fidanlarla bezenmesi ve geleceğin ormanına dönüşmesi için el birliğiyle üstümüze düşeni yapıyoruz." dedi.

Fidan dikim etkinliğine Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Eşmeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.