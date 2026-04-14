Adalet Bakanı Gürlek'ten "Bayğaralar" Organize Suç Örgütüne Yönelik Gerçekleştirilen Operasyonlara İlişkin Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Bayğaralar' adlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 287 şüpheli gözaltına alındı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin, "Devletimiz; suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir." açıklamasında bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik 287 şüphelinin yakalandı. Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde; Adana merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve Yunan makamlarından iadesini beklediğimiz şahsın yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 2 cinayet dahil olmak üzere toplam 52 ayrı suça karıştığı tespit edilen 287 şüpheli yakalanmıştır."

Kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, adam kaçırma ve silah bulundurma gibi ağır suçlarla toplum huzurunu hedef alan bu yapının şehirler arası ve uluslararası bağlantıları deşifre edilmiş, örgüt yapısına ağır bir darbe vurulmuştur. Özellikle bazı suçların, suça sürüklenen çocuklar üzerinden işlenmiş olması, bu örgütün ne kadar tehlikeli ve istismar odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Devletimiz; suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir. Bu başarılı operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
