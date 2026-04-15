Bayburtlu sporcular Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etti
Bayburtlu milli sporcular Tuncay Başaran ve Cavit Kahriman, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Şampiyona, Bayburt için önemli bir başarı olarak kaydedildi.
Bayburt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 6-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın, Bayburt adına önemli başarılara sahne olduğu belirtildi.
Şampiyonada 110 kilogram Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden Milli sporcu Tuncay Başaran ile 110+ kilogram Büyük Erkekler kategorisinde yarışan Cavit Kahriman'ın Türkiye şampiyonu olduğu ifade edildi.
Sporcuların elde ettiği derecelerin kent adına gurur kaynağı olduğu kaydedildi.