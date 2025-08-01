Bayburt Valisi Eldivan, Yeniköy ve Saruhan Köylerini Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Yeniköy ve Saruhan köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan, her iki köyde İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Köylerde vatandaşlarla da bir araya gelen Eldivan, özellikle yaz aylarında gelen gurbetçiler ve köy sakinlerinin bir arada olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kırsalda yaşayan herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini dile getiren Eldivan, "Renkli ve samimi yapısıyla dikkat çeken köylerimizde bu sıcak atmosferi görmek bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

Vali Eldivan'a ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.