Bayburt Valisi Eldivan, Köy Yollarını İnceledi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Aşağıçımağıl, Ortaçımağıl, Başçımağıl ve Ağören köylerinde İl Özel İdaresi çalışmalarını inceledi.

Vali Eldivan, İl Özel İdaresince yürütülen Çımağıl Grup Yolu çalışmaları ile Ağören Köyü yol bakım, onarım ve asfaltlama faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sahada görev yapan ekiplere teşekkür eden Eldivan, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için köy yollarını modern ve güvenli hale getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Eldivan'a ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Koçdemir eşlik etti.