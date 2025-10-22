Haberler

Bayburt Valisi Eldivan, Bilim ve Sanat Merkezini Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Eldivan, Bilim ve Sanat Merkezini Ziyaret Etti
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek öğrencilerin resim, müzik, bilim, teknoloji ve genel yetenek çalışmalarını inceledi ve öğretmenler ile öğrencilerin başarılarına dair görüşlerini paylaştı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Bilim ve Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret etti.

Öğrencilerin resim, müzik, bilim, teknoloji ve genel yetenek alanlarındaki çalışmalarını inceleyen Vali Eldivan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eldivan, alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen atölye çalışmalarıyla öğrencilerin yaratıcılıklarını, özgüvenlerini ve problem çözme becerilerini geliştirdiklerini belirtti

Öğrencilerin azmi ve üretkenliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Eldivan, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
