Bayburt Üniversitesi'nde Yeni Yönetim Dönemi Başlıyor

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Bayburt Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in yeniden atanmasının ardından, rektör yardımcılıklarına Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Fatih Gürbüz ve Prof. Dr. Yusuf Bilgin atandı. Yeni yönetim, kaliteli bir gelişim hedefliyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in yeniden atanması sonrası rektör yardımcılıklarına Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Fatih Gürbüz ve Prof. Dr. Yusuf Bilgin atandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni dönemin ilk atamalarının gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, rektör yardımcılıklarına atanan Erdoğan, Gürbüz ve Bilgin'in yanı sıra Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan'ın rektör danışmanlığına ve Öğr. Gör. Ümit Öz'ün ise kurumsal iletişim koordinatörlüğüne atandığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Rektör Türkmen, yeni yönetim dönemini, bütünleşmiş kalite yönetim sistemi anlayışıyla bir "tazelenme, yenilenme ve katılımcı yönetim" süreci olarak tanımladı.

Liyakati esas alan atamaların üniversitenin kurumsal gelişim yolculuğunu kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizen Türkmen, atamaların sadece bir değişim değil aynı zamanda kurumsal kültürde yeni bir sinerji oluşturmayı hedefleyen bir gelişim hamlesi olduğunu vurguladı.

Yönetimde esnek, kapsayıcı ve inovatif bir ekip dinamiği oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Türkmen, bayrak değişimlerinin kurum içi demokrasi kültürünün en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Türkmen, önceki dönemlerde görev yaparak üniversitenin başarı hikayesine katkı sunan tüm yöneticilere teşekkür ederek, yeni yöneticilere de başarı diledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
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