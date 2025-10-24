Haberler

Bayburt Üniversitesi'nde 2027–2031 Stratejik Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bayburt Üniversitesi'nde 2027–2031 Stratejik Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Bayburt Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan başkanlığında '2027–2031 Stratejik Planı' çalıştayını düzenledi. Çalıştayda katılımcılar, üniversitenin ihtiyaç ve hizmetlerini görüşerek stratejik planın oluşturulmasına katkıda bulundular.

Bayburt Üniversitesi'nde "2027–2031 Stratejik Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

Strateji Dairesi Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen çalıştay, Rektör Yardımcısı Prof. DR. Ümmügülsüm Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Katılımcılar, üniversitedeki faaliyetlerin yanı sıra ihtiyaç ve hizmetlere ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çalıştay ile elde edilecek görüş ve önerilerin, Bayburt Üniversitesi'nin 2027–2031 Stratejik Planı'nın oluşturulmasında veri kaynağı olarak değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
