Bayburt'un karla kaplı dağları havadan görüntülendi

Bayburt'ta etkisini sürdüren kar yağışının ardından karla kaplanan dağlar dronla görüntülendi.

Kış mevsiminde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Bayburt'ta, bahar aylarında da süren yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerde metrelerce kalınlıkta kar yer alıyor.

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde karla kaplanan araziler, güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sunuyor.

Karla kaplı dağlar ve geçit, havadan kaydedilen görüntülerle dikkati çekti.