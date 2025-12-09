Haberler

Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

Güncelleme:
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyünde güvenlik kameralarına yansıyan vaşak, yiyecek aramak için köye indi. Gece avlanan vaşağın görüntüleri ilgiyi çekti.

Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak da adlandırılan vaşak, Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyüne indi.

Köyde dolaşan vaşak, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, vaşağın evin çevresinde bir süre yiyecek aradıktan sonra bölgeden ayrıldığı, gece saatlerinde yeniden bölgeye geldiği görülüyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
