Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak da adlandırılan vaşak, Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyüne indi.

Köyde dolaşan vaşak, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, vaşağın evin çevresinde bir süre yiyecek aradıktan sonra bölgeden ayrıldığı, gece saatlerinde yeniden bölgeye geldiği görülüyor.