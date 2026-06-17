Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 616.75 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli A.R'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 616.75 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.R, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci