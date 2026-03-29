Bayburt'ta turizm 2026 vizyon programı düzenlendi

Bayburt'ta turizm 2026 vizyon programı gerçekleştirildi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğünce Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, katılımcıları Bayburt'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Gümrükçü, yaptığı konuşmada, bölgenin bir çok turizm zenginliğine sahip olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mete Memiş de Bayburt'un köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve kendine özgü yapısıyla Anadolu'nun özel şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, kentin doğal ve kültürel güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini belirtti.

Turizm alanında gerçekleştirilen bu önemli buluşmanın, Bayburt'un turizm potansiyelini daha da güçlendireceğine inandığını dile getiren Memiş, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda, katılımcılar Bayburt'un turizm potansiyeline ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna ile sektör temsilcileri katıldı.