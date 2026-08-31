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Bayburt'ta 3 Araçlı Kazada 9 Yaralı

Bayburt'ta 3 Araçlı Kazada 9 Yaralı
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Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Bayburt-Demirözü kara yolunda seyreden H.C. (35) idaresindeki 24 ACH 657 plakalı araç, karşı yönden gelen Y.M'nin (64) kullandığı 34 SK 1732 plakalı araç ve K.G'nin (33) yönetimindeki 16 KGK 60 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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