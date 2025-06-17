Bayburt'ta TIR ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bayburt'ta meydana gelen kazada, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bayburt'ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bayburt-Erzincan kara yolunun Demirözü yol ayrımında Metin K. (60) idaresindeki 61 ADG 763 plakalı tır karşı yönden gelen Selami N. (44) yönetimindeki 34 EJ 6738 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonette bulunan İlkay U. (22) olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan sürücüler Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel