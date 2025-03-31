PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi

Bayburt'ta Sağanak Yağış Sonrası Taşkınlar Meydana Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta aniden başlayan sağanak yağış, Çatalçeşme, Manas, Sırakayalar, Rüştü, Kırkpınar ve Beşpınar köylerinde su taşkınlarına neden oldu. Taşkınlar yol ulaşımını etkiledi ve tarım arazilerine zarar verdi. Yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bayburt'ta aniden başlayan sağanağın ardından su taşkınları meydana geldi.

Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Çatalçeşme, Manas, Sırakayalar, Rüştü, Kırkpınar ve Beşpınar köyleri başta olmak üzere birçok köyde su taşkınları oluştu.

Taşkınlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksarken, tarım arazileri de zarar gördü.

Bölgede İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zarar gören alanlarla ilgili detaylı hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.