Haberler

Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, tarım arazileri beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; yayalar ve sürücüler trafikte güçlük yaşadı. Bazı köylerde sağanağın ardından etkili olan dolu tarım arazilerini kısa sürede beyaza büründürdü, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı köylerde sağanağın ardından dolu etkili oldu. Tarım arazileri, dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Kaynak: AA
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

Fon krizinin en büyük vurgunu! Fatma Betül'ü 10'a katlayan doktor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler

Kuyumcukent'i ayağa kaldıran dev vurgun! Rakam 420 milyon lira
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Bayraklı Belediyesi soruşturmasında para trafiği ortaya çıktı! Paraların bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş

Para trafiği ortaya çıktı! Bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş
Daha önce tepki çekmişlerdi! Heidi Klum ve kızı yine kamera karşısında

Eleştirilere kulak asmadılar! Ünlü anne-kızdan yeni pozlar
Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

Okula bıçaklı saldırıdan yeni detay! Veli bir kişiden daha bahsetti