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Bayburt'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı

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Bayburt-Erzincan kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Bayburt Üniversitesi öğrencisi tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Bayburt'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

Bayburt- Erzincan kara yolunda Ö.B'nin kullandığı 66 AR 837 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Aslı E'ye (20) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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